Путин назвал причину, по которой предложил провести «дуэль» в Киеве

Предложение о проведении «дуэли» с использованием «Орешника» именно в Киеве обусловлено тем, что город защищает «достаточно серьёзная система ПВО, организованная западными странам», заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 19 декабря, в ходе пресс-конференции глава государства вызвал Запад на «высокотехнологичную дуэл»ь. Он предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить ракетный удар.

«Киев, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю — там и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО. Ну пускай они включат все, что у них есть, включая систему противоракетной обороны и эти антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и в Польше. Их и там, и там по 24 штуки», — разъяснил Путин.

Ранее президент сообщил, что сам участвовал в принятии решения о производстве баллистических ракет средней дальности «Орешник». Он добавил, что у противника нет шансов легко сбить или уничтожить снаряды этого типа.