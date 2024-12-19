Путин назвал причину, по которой предложил провести «дуэль» в Киеве

Предложение о проведении «дуэли» с использованием «Орешника» именно в Киеве обусловлено тем, что город защищает «достаточно серьёзная система ПВО, организованная западными странам», заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Путин назвал причину, по которой предложил провести «дуэль» в Киеве
© РИА Новости

В четверг, 19 декабря, в ходе пресс-конференции глава государства вызвал Запад на «высокотехнологичную дуэл»ь. Он предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить ракетный удар.

«Киев, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю — там и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО. Ну пускай они включат все, что у них есть, включая систему противоракетной обороны и эти антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и в Польше. Их и там, и там по 24 штуки», — разъяснил Путин.

Ранее президент сообщил, что сам участвовал в принятии решения о производстве баллистических ракет средней дальности «Орешник». Он добавил, что у противника нет шансов легко сбить или уничтожить снаряды этого типа.