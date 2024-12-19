Инициатива Китая по Украине — сбалансированная и ничего не навязывающая.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается мирных инициатив Китая — это также мирные инициативы Бразилии и ЮАР. Почему Почему мы обратили на это внимание? Потому что это искренняя попытка поиска решения. На наш взгляд эта попытка является сбалансированной и ничего не навязывающей ни одной из сторон», — отметил президент.

По словам Путина, перечисленные инициативы предлагают действительно нейтральные страны, которые не вмешиваются в конфликт. В этом их отличие от Запада, который фактически воюет с Москвой руками украинцев.