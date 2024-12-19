Президент РФ Владимир Путин рассказал, что хотел бы чаще беседовать за чашкой чая со своими близкими, и вспомнил об интересных разговорах с Гельмутом Колем, Жаком Шираком и Сильвио Берлускони. Трансляцию прямой линии с Путиным опубликовал «Рамблер».

Путина спросили, с кем из ныне живущих или ушедших личностей он хотел бы выпить чашку чая. Президент ответил, что устроил бы чаепитие со своими близкими, а среди ушедших личностей он перечислил бывших лидеров Германии, Франции и Италии.

«Из ныне живущих личностей - я хотел бы чаще встречаться со своими друзьями и близкими мне людьми. Чайку с ними выпить, пообщаться, поговорить. Если говорить об ушедших мировых лидерах, то <…> с канцлером ФРГ [Гельмутом] Колем», - сказал президент РФ.

Путин подчеркнул, что Коль был фигурой международного масштаба. Президент рассказал, что уже после своей отставки в 1998 году Коль «нечасто, но регулярно» приезжал к нему в гости.

«Я имел удовольствие, именно удовольствие, с ним беседовать. Это был, как говорили в свое время в Советском Союзе, крупный политический деятель современности. Он много сделал для своей родины, для немцев. <…> Я с интересом вспоминаю многие наши с ним разговоры, они были очень для меня полезны», - подчеркнул Путин.

Он добавил, что очень интересной личностью с энциклопедическими знаниями был и бывший президент Франции Жак Ширак. Путин отметил, что Ширак, от которого он тоже многому научился, был корректным и галантным человеком. Также президент России вспомнил об экс-премьере Италии Сильвио Берлускони, который был очень теплым в общении, деятельным и хватким человеком.