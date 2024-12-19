Путин рассказал анекдот про «слово из трех букв»

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал анекдот про кроссворд, семью и «слово из трех букв». Трансляцию мероприятия ведет «Рамблер».

Анекдотом глава государства ответил на вопрос о том, что будет с беженцами, если континенты в перспективе начнут уходить под воду.

«Знаете известный анекдот, когда за столом семья сидит и маленький мальчик разгадывает кроссворд. Слово назовите из трех букв. Мама ему ложкой - бум! Он: «За что?! Это же дом!» Папа - маме ложкой бум! И говорит: «О доме надо думать! О доме!» - рассказал Владимир Путин.

Он также отметил, что прогнозы делаются серьезными учеными и в случае таяния вечной мерзлоты проблемы могут быть не только у США и других стран, о которых упомянул журналист, но и у России.

Итоги года Владимир Путин подводит сегодня в Гостином дворе. Мероприятие совмещает в себе элементы пресс-конференции и прямой линии. Главе государства поступило около 2,2 млн вопросов от жителей России и самой популярной темой оказалась ситуация в жилищной сфере. Также вопросы задают и присутствующие в зале журналисты как российских, так и зарубежных изданий.