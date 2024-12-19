Президент России Владимир Путин заявил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский был не предсказателем, а очень эрудированным и подготовленным человеком. Об этом он сказал в ходе «Итогов года», трансляцию которых ведет «Рамблер».

Глава государства напомнил, что был хорошо знаком с Жириновским. Основатель ЛДПР любил эпатаж, однако в действительности был экспертом, в том числе и специалистом по Ближнему Востоку.

«То, что он говорил сбывается, потому что он говорил это на основе анализа того, что происходит в нашей стране и в мире, и прогнозировал развитие ситуации. Это именно прогноз, основанный на реальных знаниях и опыте, который у него был», — сказал Путин.

Напомним, что Жириновский умер 6 апреля 2022 года. После его смерти в Сети стали регулярно появляться видео с «предсказаниями» политика. В частности, он назвал дату начала спецоперации, предрек активную стадию войны в Израиле и покушение на американского политика Дональда Трампа.