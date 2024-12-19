Путин рассказал об одном своем желании

Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы почаще встречаться с друзьями и близкими. Такое признание он сделал в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

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Ему задали вопрос, с кем из ныне живущих или ушедших личностей главе государства хотелось бы выпить чашку чая.

«Из ныне живущих личностей я бы чаще хотел встречаться с друзьями и близкими мне людьми», — признался Владимир Путин.

Ранее глава государства во время беседы со студентами и преподавателями Харбинского политеха в Китае признался, что не знает ответов на все вопросы. Президент подчеркнул, что он не является интернетом и не может ответить на все интересующие вопросы.