Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на предложение президента России Владимира Путина устроить «высокотехнологическую дуэль» с Западом в Киеве, попросив дать ему возможность выбрать цель. Просьбу к главе государства он опубликовал в своем Telegram-канале.

Сегодня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии предложил Западу выбрать объект в Киеве, сосредоточить там ПВО и попробовать отразить удар российского ракетного комплекса «Орешник». По его словам, Россия готова к такому «эксперименту».

Путин рассказал о происхождении «Орешника»

«Можно я выберу, Владимир Владимирович?» - написал Рамзан Кадыров.

Ранее удар «Орешником» в безъядерном оснащении был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш». Президент РФ Владимир Путин отмечал, что американские системы ПВО бессильны перед новой ракетой, которая в десять раз быстрее скорости звука.