Путин назвал нелегитимными украинскую власть и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и назначенные им органы власти нелегитимны.

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Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нелегитимность режима [Зеленского] в чем заключается? Повторю еще раз: в конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения. Есть только один орган власти — Рада, полномочия которого могут быть продлены без выборов, в условиях военного положения», — сказал он.

По словам президента, проблема для Украины заключается в том, что целый ряд органов власти формируется президентом, в том числе руководство областей и силовых структур. При этом он подчеркнул, что если нелегитимно само первое лицо, то все остальное тоже теряет свою легитимность.