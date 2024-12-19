Кадыров отреагировал на слова Путина о Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за теплые слова о городе Грозном.

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Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Благодарю Вас за высокую оценку работы Команды Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, за Ваши теплые слова в адрес всего чеченского народа», — подчеркнул он.

По словам Кадырова, достижения и успехи региона не были бы высокими, если бы не личное участие главы государства в развитии Чечни.

В рамках прямой линии президент России назвал город Грозный современным российским чудом.

В 2022 году прямую линию не проводили, а в 2023-м она была совмещена с большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие длилось 4 часа и 3 минуты, глава государства ответил на 67 вопросов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.