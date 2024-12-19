Путин впервые прокомментировал убийство Кириллова

Убийство начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских вооруженных сил генерал-лейтенанта Игоря Кириллова однозначно является терактом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет «Рамблер».

Глава государства ответил на вопрос журналиста NBC о покушении Кириллова, обратив внимание на то, что теракт, в результате которого погиб генерал, был свершен опасным для большого количества людей способом.

«Режим в Киеве неоднократно совершал такие преступления, террористические преступления в отношении многих граждан России. (…) Убивали и журналистов, ваших коллег. Совершали теракты в отношении журналистов. Мы ни разу не слышали от западного журналистского корпуса осуждения подобных терактов!» - подчеркнул Путин.

Глава РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате взрыва в Москве. Представители Службы безопасности Украины подтвердили британским и американским СМИ, что за терактом стоит украинская спецслужба.

Подозреваемого в подрыве генерала Кириллова привезли на место преступления

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о гибели главного редактора «Народной газеты» Большесолдатского района Юлии Кузнецовой. По его словам, журналистка погибла во время атаки украинского дрона на легковой автомобиль. А 2 апреля 2023 года при взрыве на своем творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Бомба находилась в статуэтке, которую ему подарила Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов). В результате взрыва также пострадали несколько десятков человек.