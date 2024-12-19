Путин: Казань - один из лучших городов Европы

Президент России Владимир Путин во время прямой линии высоко оценил темпы развития Казани. Он назвал столицу Татарстана одним из лучших городов Европы.

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Глава государства подвел краткие итоги саммита БРИКС в Казани, прошедшего в конце октября. Он отметил, что такого количества лидеров разных стран не собиралось даже в Москве.

Отвечая на вопрос журналиста, Владимир Путин уточнил, что планов открывать в Казани штаб-квартиры БРИКС нет. Но создаются инструменты, которые будут работать в интересах всей организации.

"Мы, безусловно, будем использовать все возможности столицы Татарстана, которые были созданы там за предыдущие десятилетия", - отметил президент, - Казань проделала удивительный путь в своем развитии. Без всякого преувеличения - это один лучших городов Европы. Мы гордимся Москвой, это один из лучших мегаполисов мира, но и Казань развивается быстро, активно. Я помню с Минтимер Шариповичем (первым президентом Татарстана) мы зашли на окраину Казани - люди в землянке жили. Вырытый котлован, сверху крыша. Но нужно отдать должное татарам их культуре - чистенько все прибрано вкусный чак-чак на столе. Но сейчас ничего подобного нет. Казань развивается".

Напомним, XVI саммит БРИКС в Казани собрал более 20 тысяч делегатов из 33 стран, в том числе глав 24 государств. К этому событию город преобразился. обновили фасады 38 домов. Почти 300 зданий украсили художественной подсветкой, установили на канале Булак 56 плавающих 15-метровых фонтанов. Обустроили 18 парков и скверов, отремонтировали дороги, гостиницы и построили несколько новых отелей.