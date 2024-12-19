Владимир Путин: Казань - один из лучших городов Европы
Президент России Владимир Путин во время прямой линии высоко оценил темпы развития Казани. Он назвал столицу Татарстана одним из лучших городов Европы.
Глава государства подвел краткие итоги саммита БРИКС в Казани, прошедшего в конце октября. Он отметил, что такого количества лидеров разных стран не собиралось даже в Москве.
Отвечая на вопрос журналиста, Владимир Путин уточнил, что планов открывать в Казани штаб-квартиры БРИКС нет. Но создаются инструменты, которые будут работать в интересах всей организации.
"Мы, безусловно, будем использовать все возможности столицы Татарстана, которые были созданы там за предыдущие десятилетия", - отметил президент, - Казань проделала удивительный путь в своем развитии. Без всякого преувеличения - это один лучших городов Европы. Мы гордимся Москвой, это один из лучших мегаполисов мира, но и Казань развивается быстро, активно. Я помню с Минтимер Шариповичем (первым президентом Татарстана) мы зашли на окраину Казани - люди в землянке жили. Вырытый котлован, сверху крыша. Но нужно отдать должное татарам их культуре - чистенько все прибрано вкусный чак-чак на столе. Но сейчас ничего подобного нет. Казань развивается".
Напомним, XVI саммит БРИКС в Казани собрал более 20 тысяч делегатов из 33 стран, в том числе глав 24 государств. К этому событию город преобразился. обновили фасады 38 домов. Почти 300 зданий украсили художественной подсветкой, установили на канале Булак 56 плавающих 15-метровых фонтанов. Обустроили 18 парков и скверов, отремонтировали дороги, гостиницы и построили несколько новых отелей.