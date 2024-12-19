Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии указал на готовность к диалогу и встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом в любое время. Трансляцию из Гостиного двора в Москве ведет «Рамблер».

Глава государства обратил внимание на то, что не виделся с избранным президентом США более 4 лет. Путин заявил, что не знает, когда состоится их встреча.

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«Я готов к этому (разговору – прим. ред.) в любое время. Готов буду и ко встрече, если он захочет этого», - подчеркнул лидер РФ.

В четверг, 19 декабря, Путин отвечает на вопросы граждан и журналистов в ходе прямой линии. В 2023-м президенту поступило более 2 млн обращений от россиян. В текущем году зарегистрировали более 1,5 млн обращений. Среди наиболее частых тем — качество и доступность жилья, медицина, пособия, транспортная инфраструктура и другие значимые вопросы.