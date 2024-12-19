Путин высказался о восстановлении новых регионов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России хватит сил и средств, чтобы восстановить все свои исторические территории. Трансляцию прямой линии с Путиным опубликовал «Рамблер».

Путин сообщил, что вся дорожная сеть в новых регионах будет восстанавливаться - ее приведут в состояние, соответствующее российским нормативам. Также президент рассказал о планах построить хорошую кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря.

Путин отметил, что Россия уже восстановила 21 тысячу объектов в новых регионах. В ближайшие пять-шесть лет планируется построить или восстановить еще 30 тысяч.

Президент добавил, что новые регионы имеют очень хороший потенциал развития и налоговый потенциал.

В ноябре российское правительство выделило ЛНР более 370 миллионов рублей на восстановление сферы ЖКХ. Часть денег пойдет на обеспечение стабильной работы систем теплоснабжения в период отопительного сезона. Также правительство направит более 58 миллиардов рублей на систему ОМС в новых регионах.