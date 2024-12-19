Путин рассказал о происхождении «Орешника»

Президент России Владимир Путин заявил, что «Орешник» - современное оружие, которое было создано на базе прежних, улучшенных, конструкторских разработок. Трансляцию прямой линии с Путиным опубликовал «Рамблер».

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Президент отметил, что принимал участие в решении о производстве «Орешника». Также Путин подчеркнул, что находящиеся в Польше и Румынии системы ПРО не способны сбить «Орешник», а имеющиеся у Украины ПВО тем более. В целом шансов сбить «Орешник» нет ни у кого, добавил президент.

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Уходящий президент США Джо Байден ранее разрешил Украине наносить удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS. Россия в ответ провела боевое испытание одной из новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник».

Удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш». Позже Путин заявил, что американские системы ПВО бессильны перед новой ракетой, которая в десять раз быстрее скорости звука.