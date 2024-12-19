Путин прокомментировал конфликты по всему миру

Российский президент Владимир Путин в четверг, 19 декабря, прокомментировал напряженное состояние в мире.

— Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно — нам скучно, всем хочется движухи. Как только начинается движуха — то нам страшно, — сказал Путин.

Стало известно, что свыше двух миллионов обращений от россиян поступило к прямой линии президента. Согласно имеющейся статистике, больше всего заявок пришло из Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов.

Сбор вопросов на прямую линию начался 7 декабря. Вопрос можно было задать через кол-центр, отправить СМС-сообщение, через сайт программы «Итоги года с Владимиром Путиным» и через социальные сети.

10 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле на основании поступающих на прямую линию вопросов составили перечень основных проблем, беспокоящих граждан России. Он также отметил, что этот список варьируется от региона к региону.

Россия не должна уподобляться тем странам, которые запрещают деятельность иностранных журналистов. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.