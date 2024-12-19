Путин пошутил про «нетрадиционного гостя» на прямой линии
Блогер Влад Бумага в ходе прямой линии президента России Владимира Путина поинтересовался у главы государства, какой контент он должен транслировать подрастающему поколению. Трансляцию прямой линии ведет «Рамблер».
Итоги года Владимир Путин подводит сегодня в Гостином дворе. Мероприятие совмещает в себе элементы пресс-конференции и прямой линии. Главе государства поступило около 2,2 млн вопросов от жителей России и самой популярной темой оказалась ситуация в жилищной сфере. Также вопросы задают и присутствующие в зале журналисты как российских, так и зарубежных изданий.
Выбирая среди представителей СМИ, желающих задать вопрос, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сегодня в зале присутствует «нетрадиционный гость».
«В каком смысле?» - поинтересовался президент, вызвав смех в зале.
В итоге вопрос задал блогер Влад Бумага. Он отметил, что «его знают почти все дети в России» и поинтересовался, какие ценности стоит транслировать подрастающему поколению.
«Я уверен, что советы эти бесполезны. (…) Могу сказать, что чувство ответственности перед вашим ребенком и страной, где ваш ребенок будет жить, вас сориентирует», - заявил Владимир Путин.