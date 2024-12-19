Песков отметил необходимость работать с любыми СМИ для донесения правды

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не хочет уподобляться странам, запрещающим деятельность журналистов, поэтому на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина будут и зарубежные СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг, 19 декабря, в Гостином Дворе пройдет прямая линия, совмещенная с большой пресс-конференцией Путина. Мероприятие под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в полдень и будет транслироваться в прямом эфире.

По последним данным, для прямой линии поступило около двух миллионов обращений и вопросов. Кроме того, вопросы президенту будут задавать присутствующие на мероприятии российские и зарубежные журналисты. Песков подчеркнул, что Россия стремится работать со всеми СМИ.