Песков отметил необходимость работать с любыми СМИ для донесения правды

В Кремле высказались о зарубежных СМИ на пресс-конференции Путина
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не хочет уподобляться странам, запрещающим деятельность журналистов, поэтому на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина будут и зарубежные СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.
В четверг, 19 декабря, в Гостином Дворе пройдет прямая линия, совмещенная с большой пресс-конференцией Путина. Мероприятие под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в полдень и будет транслироваться в прямом эфире.
По последним данным, для прямой линии поступило около двух миллионов обращений и вопросов. Кроме того, вопросы президенту будут задавать присутствующие на мероприятии российские и зарубежные журналисты. Песков подчеркнул, что Россия стремится работать со всеми СМИ.
«Мы должны работать со всеми журналистами и, главное, должны использовать все возможности для того, чтобы доносить наш голос, нашу правду, правду нашего президента», - подчеркнул пресс-секретарь президента.