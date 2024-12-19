В Госдуме назвали признанием слова Зеленского о Крыме
Владимир Зеленский начал признавать «фронтовые реалии», считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Политик прокомментировал слова Зеленского о неспособности Киева вернуть под свой контроль Крым и Донбасс, отметив, что он «накинул на роток платок».
Зеленский сделал признание о судьбе Донбасса и Крыма
«Ну а чтоб не потерять лицо перед спонсорами, заявил о дипломатических усилиях по давлению на Россию», — указал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что никто не намерен спрашивать согласие Зеленского при принятии решений. «Для нас он нелегитимен, для Запада — чемодан без ручки, для украинского народа — людоед», — указал Белик.
Ранее Зеленский признал, что Украина не может вернуть под свой контроль Крым и Донбасс.
«У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества», — заявил он.