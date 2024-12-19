Владимира Зеленского следует отдать под международный трибунал. С таким предложением выступил глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в разговоре с РИА Новости.

Он подчеркнул, что Зеленский будет привлечен к ответственности за совершенные им преступления вне зависимости от его позиции по Крыму и Донбассу.

«Уже сейчас необходимо начать процедуру проведения международного трибунала над Зеленским», — считает Смирнов.

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Ранее Зеленский заявил о неспособности Киева вернуть под свой контроль Крым и Донбасс. Он подчеркнул, что у Украины нет сил, чтобы добиться этого, поэтому она может рассчитывать «только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества».

В Госдуме прокомментировали его слова, назвав их признанием «фронтовых реалий».