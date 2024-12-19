Небензя отметил двойные стандарты НАТО

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о неконфронтационном характере сотрудничества Москвы и Пхеньяна и обратил внимание на двойные стандарты в подходе Запада к вопросам обороны.

"12 ноября был ратифицирован договор между Российской Федерацией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он носит неконфронтационный, оборонительный характер и нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии", - отметил дипломат.

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Он также подчеркнул, что российское сотрудничество с КНДР не направлено против третьих стран и не представляет угрозы для государств региона.

"Вы же сами всегда говорили, что, по вашим правилам, НАТО - оборонительный союз, почему же вы так нервничаете сейчас, если речь идет о совместной обороне?" - задался вопросом Небензя, указав на избирательность в трактовке международных норм.

Москва, по его словам, намерена продолжать развивать отношения с Пхеньяном в соответствии с международным правом, в том числе в военной сфере, на принципах равноправного и стратегического партнерства.