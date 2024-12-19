Сегодня Владимир Путин подведет итоги года в прямом эфире

Президент РФ Владимир Путин в прямом эфире сегодня, 19 декабря, подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" - это совмещенный формат "Прямой линии" и большой пресс-конференции. Разговор начнется в полдень по московскому времени в Гостином дворе.

© Александр Казаков/РИА Новости

На момент публикации материала количество обращений к главе государства превысило 1,5 миллиона. Отметим, что в этом году впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект - нейросеть Сбера GigaChat. Благодаря такой новации в Кремле уже через два дня после начала сбора вопросов имели представление о рейтинге из десяти основных проблем.

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"Мы видим, насколько варьируется этот рейтинг от региона к региону", - говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сам Владимир Путин рассказывал на съезде "Единой России", что уже познакомился с вопросами, которые поступают.

"Думаю, что для вас не секрет, сделано многое, конечно, но проблем еще, как у нас в народе говорят, вагон и маленькая тележка", - поделился он своими впечатлениями. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект

Как следует из информации, показанной на интерактивном экране в эфире телеканала "Россия 24", граждане в возрастной категории до 18 лет обращаются по вопросам образования и науки. Тех, кому от 18 до 35 лет, волнуют прежде всего жилищные проблемы. Россиян в возрасте от 30 до 50 лет интересуют темы, связанные с системой здравоохранения. Старшее поколение от 50 лет и старше беспокоит социальная политика. Как сообщила руководитель направления развития бизнеса GigaChat Алена Стемпаржевская, тремя самыми популярными темами обращений стали ЖКХ, социальная поддержка военнослужащих и медицина.

Отметим, что кол-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" расположен в центральном штабе Народного фронта. Среди наиболее популярных вопросов - цены на продукты, выплаты, жилье, здравоохранение, образование, доступность лекарств. В частности, активисты Народного фронта взяли на контроль проблему нехватки физраствора в аптеках. Волнует людей и ситуация в мире. В частности, обращаются жители Приднестровья, которые обеспокоены угрозой энергетического кризиса из-за прекращения транзита российского газа по территории Украины.

Важно, что некоторые проблемы начали решаться еще до начала программы. Так, жительница Краснодарского края с врожденным пороком сердца, уже три года ожидающая очереди на операцию, позвонила в кол-центр. Сотрудники Народного фронта связались с больницей, после чего женщину госпитализировали. Как сообщили в пресс-службе ОНФ, телефонный звонок принял оператор кол-центра Дмитрий - ветеран СВО, потерявший зрение в результате ранения (в этом году к приему обращений привлечены ветераны спецоперации). Дмитрия тронула история жительницы Краснодарского края, он захотел помочь.

"Дмитрий передал просьбу о помощи заместителю руководителя исполкома Народного фронта в Краснодарском крае Федору Геращенко, которого недавно президент России наградил орденом Мужества. Он оперативно связался с руководством краевой больницы", - говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.

Два дня накануне эфира Путин целиком посвятил подготовке к общению с жителями страны. Как рассказал Песков, президент изучал массив обращений граждан и получал информацию от членов правительства по разным темам, проводил совещания с руководством администрации президента.

Сам глава государства подчеркивал, что по результатам обработки всех вопросов будут незамедлительно поставлены задачи перед конкретными ведомствами и губернаторами.