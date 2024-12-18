Песков назвал причину присутствия журналистов из недружественных стран

Москва считает необходимым использовать интерес мировых СМИ к президенту России Владимиру Путину для донесения российской позиции, разъяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Корреспонденты попросили представителя Кремля назвать причины допуска западных журналистов на большую пресс-конференцию Путина, намеченную на 19 декабря.

Пресс-секретарь отметил, что глава государства, Россия в целом являются объектами повышенного интереса мировых СМИ.

«Этот их интерес проявляется в такой однобокой, предвзятой, заказной, ангажированной информационной повестке дня, все-таки интерес есть, поэтому этот интерес нам надо использовать для того, чтобы нести через них всю нашу правду, нести через них информацию о себе, нашу позицию», — подчеркнул Песков.

По его оценке, лучше, чтобы позиция России звучала от первоисточника.

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Песков уточнил, что большинство вопросов все же ожидается от российских журналистов. Он добавил, что часть из них представит кремлевский пул, «героически сопровождающий президента целый год».

Слово будет предоставлено всем присутствующим, в том числе блогерам, представителям интернет-порталов, региональным журналистам, резюмировал пресс-секретарь.