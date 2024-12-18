Семья из Италии обратилась с просьбой к Путину

Супружеская пара из Италии обратилась в колл-центр прямой линии президента РФ Владимира Путина за помощью в получении российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

В колл-центре прямой линии указали, что многие интересуются, чего «хотят граждане Евросоюза».

«В основном звонят наши соотечественники, которые хотят к нам переехать, и просят Владимира Путина помочь им получить российское гражданство. К президенту обратилась супружеская пара из Италии», — добавили там.

На пресс-конференции Путина будут журналисты из недружественных стран

Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря. В эфир программа выйдет в 12:00. Колл-центр, начавший работу в ночь на 8 декабря, только за сутки до начала прямой линии собрал более 1,6 миллиона обращений от россиян.