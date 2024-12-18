В Кремле раскрыли, с какими вопросами россияне обращаются к Путину

На прямой линии президента России Владимира Путина будут вопросы, связанные с экономикой и возникающими проблемами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря. В эфир программа выйдет в 12:00. Колл-центр, начавший работу в ночь на 8 декабря, только за сутки до начала прямой линии собрал более 1,6 миллиона обращений от россиян.