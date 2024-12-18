Реакция Запада на теракт в отношении генерал-лейтенанта Игоря Кириллова была саморазоблачительной.

Об этом заявил в ходе дискуссии международного клуба «Валдай» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Это огромная потеря и трагизм, мы скорбим вместе с родными и близкими Кириллова», — сказал он.

По словам дипломата, то как Запад отреагировал на данную трагедию было саморазоблачительно. Это подтвердило, что западные страны делят террористов на тех, которым можно все, и на каких-то абстрактных жуликов.

Стал известен возможный сообщник убийц генерала Кириллова

Замглавы МИД также подчеркнул, что исполнители и заказчики теракта должны быть найдены и понести кару.

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что ведомство отказывается комментировать и осуждать теракт в отношении Кириллава. Она добавила, что необходимо проводить различие между гражданскими лицами и комбатантами.