В ответ на убийство начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова и его помощника РФ ликвидирует главарей киевского режима. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Он отметил, что Россия не простит убийство Кириллова.

«В ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия», — добавил Слуцкий.

Слуцкий пообещал поехать в зону СВО

Напомним, что Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате взрыва во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве сегодня, 17 декабря, рано утром. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Позже ФСБ задержала завербованного украинскими спецслужбами исполнителя теракта, ему обещали за убийство Кириллова 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.