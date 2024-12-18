Между Россией и Великобританией до сих пор существует специальный канал связи, однако он практически не используется.

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Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«Аппаратура спецсвязи, которая стоит в офисе премьер-министра Великобритании, работает, этот канал Кремль — Даунинг-стрит тоже есть. Но обсуждать по нему нечего. У нас настолько разные сейчас подходы и позиции, что нечего обсуждать», — рассказал дипломат.

Келин уточнил, что другие каналы связи между Москвой и Лондоном, кроме военного атташата, прерванного по инициативе британской стороны, также по-прежнему существуют.

Ранее ирландский Чей Боуз заявил, что Великобритания использует конфликт на Украине, чтобы реализовать свой план по дестабилизации России.