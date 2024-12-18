Хинштейн намерен лично объехать приграничные районы Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн планирует лично посетить приграничные районы региона.

"Встретился с главами приграничных муниципалитетов. Мне было важно поговорить с ними прежде, чем отправлюсь к ним на территории - тем более, что я ежедневно общаюсь с людьми и получаю от них множество вопросов. Хотя военные не рекомендуют делать это из соображений безопасности, я все равно намерен объехать районы приграничья и увидеть все своими глазами", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам врио главы региона, одной из ключевых проблем местного самоуправления остается отсутствие должной коммуникации с людьми, что приводит к негативной реакции со стороны жителей приграничья.

"Попросил глав постоянно вести диалог с жителями, разъясняя и объясняя им действия властей", - отметил Хинштейн.

Помимо этого, в числе проблемных вопросов он назвал возврат земельных участков, "дробление" сертификатов, помощь покинувшим регион и возможность строительства домов хозспособом. Хинштейн добавил, что он детально погружается в каждую из проблем, однако важно, чтобы в выработке этих решений принимали участие непосредственно жители.