Хинштейн намерен лично объехать приграничные районы Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн планирует лично посетить приграничные районы региона.
"Встретился с главами приграничных муниципалитетов. Мне было важно поговорить с ними прежде, чем отправлюсь к ним на территории - тем более, что я ежедневно общаюсь с людьми и получаю от них множество вопросов. Хотя военные не рекомендуют делать это из соображений безопасности, я все равно намерен объехать районы приграничья и увидеть все своими глазами", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам врио главы региона, одной из ключевых проблем местного самоуправления остается отсутствие должной коммуникации с людьми, что приводит к негативной реакции со стороны жителей приграничья.
"Попросил глав постоянно вести диалог с жителями, разъясняя и объясняя им действия властей", - отметил Хинштейн.
Помимо этого, в числе проблемных вопросов он назвал возврат земельных участков, "дробление" сертификатов, помощь покинувшим регион и возможность строительства домов хозспособом. Хинштейн добавил, что он детально погружается в каждую из проблем, однако важно, чтобы в выработке этих решений принимали участие непосредственно жители.
"В этом смысле могу лишь приветствовать предложение жителей приграничья - создать общественно-инициативные группы, которые не только станут постоянным коммуникатором граждан с властью, но и будут работать вместе с нами", - написал врио губернатора.