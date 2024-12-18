Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о гибели генерал-лейтенанта РХБЗ ВС России Игоря Кириллова в результате взрыва в Москве, заявил, что российская сторона знает заказчиков данного теракта.

«Разумеется, мы знаем, кто является заказчиками этого теракта, и мы боремся с этими заказчиками, боремся с этим нацистским режимом и продолжим борьбу», — заявил он.

Ранее ФСБ опубликовала кадры с гражданином Узбекистана, подозреваемым в совершении теракта, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

В ходе допроса подозреваемый признался, что был завербован украинскими спецслужбами.

За убийство Кириллова ему обещали $100 тыс.