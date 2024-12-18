Захарова прокомментировала слова Рютте о пенсиях на оборону

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Марка Рютте о необходимости перехода стран Европы на военную экономику и направление части средств на соцвыплаты на нужды обороны, назвав их "попыткой выжать последние копейки" в интересах США.

Захарова прокомментировала слова Рютте о пенсиях на оборону
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"[Расценила бы] как попытку выжать последние копейки на пролонгирование американских интересов на Европейском континенте и как очередное свидетельство агрессивной философии, агрессивного менталитета тех, кто заправляет сейчас НАТО и Европейским союзом тоже", - сказала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие высказывания Рютте.

Также, указала Захарова, можно констатировать провал "политики, которая заявлялась как политика антироссийская, но в интересах стран Евросоюза, а обернулась политикой антиеэсовской же".

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал направить на производство оружия часть пенсий и соцвыплат в Европе, дав понять, что военные расходы альянса должны "превысить 3%" ВВП. По его словам, европейские страны тратят четверть своих денег на пенсии и социальные выплаты, им лишь нужно использовать часть этих средств для строительства сильной обороны. Это первый случай после холодной войны, когда генсек НАТО предложил направить социальные средства на военные нужды альянса.

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