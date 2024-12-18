Молдавия представила отчет о якобы вмешательстве России в выборный процесс, но вместо доказательств там оказались хаотично показаны фото политиков, которые «дискредитировали выборы». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, опровергать в этом случае нечего.

«Это бессмысленно», — заявила Захарова.

Представитель МИД России добавила, что нынешний президент Молдавии Майя Санду сделала все, чтобы уничтожить демократию в республике.

Ранее в Молдавии заявили о готовности к иностранному вмешательству во время парламентских выборов в республике в 2025 году. По словам главы службы информации и безопасности (СИБ) республики Александра Мустяцэ, целью таких атак была и остается смена политического руководства Молдавии.