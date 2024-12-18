В МИД РФ заявили о наличии доказательств применения ВСУ белого фосфора

Российские правоохранительные органы и Минобороны располагают неопровержимыми доказательствами применения Украиной в сентябре боеприпасов с белым фосфором, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Правоохранительными органами нашей страны совместно с Министерством обороны России получены неопровержимые доказательства неоднократного применения Вооруженными силами Украины в сентябре в качестве самовоспламеняющейся начинки сбрасывавшихся с беспилотников боеприпасов белого фосфора", - отметила дипломат. "Данный факт указывает на наличие у Украины химического оружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными нормативными актами, а также на возможность синтеза высокотоксичных фосфоросодержащих отравляющих веществ из списка 1 Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении", - подчеркнула Захарова.