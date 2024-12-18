В РФ раскритиковали цены на авиабилеты для детей

Цены на авиабилеты в России не соответствуют понятию "семейноцентричность", так как авиакомпании, не желая предоставлять скидку на детей, прибегают к уловкам.

Об этом в интервью РБК заявил глава комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин. 20 декабря состоится заседание Госсовета, посвященное демографии и подведению итогов 2024 года, объявленного Годом семьи. Никитин отметил, что на заседании его комиссия сообщит о конкретных предложениях, направленных на "семейноцентричность".

Сейчас в России множество вещей, которые противоречат этому понятию. Так, в федеральных правилах есть скидки на детей от двух до 12 лет, которые составляют 50% от общего тарифа.

Но авиаперевозчики отменили общий тариф, тем самым ликвидировав и скидки. 18 декабря президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что билеты на авиаперевозки внутри России в 2024 году подорожали на 22,5%, тогда как рост цен на зарубежные полеты составил всего 3%.