Захарова ответила на заявление США о непричастности к убийству Кириллова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления Вашингтона о непричастности США к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ ВС РФ.

© РИА "ФедералПресс"

В своем выступлении представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Америка не имеет отношения к теракту в Москве, который привел к гибели Кириллова. Однако Захарова подчеркнула, что трудно воспринимать такие слова всерьез от тех, кто фактически создал и финансирует украинское правительство.

«Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие», – отметила она в беседе с РИА Новости.

По ее словам, факты говорят сами за себя: Вашингтон ни разу не осудил ни одно из преступлений, совершенных украинскими властями.

Напомним, трагедия произошла утром 17 декабря, когда на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, в результате которого Игорь Кириллов и его помощник скончались. В связи с этим происшествием начато расследование.

Мощность бомбы, от которой погиб Кириллов, составила 1 кг тротила

Ранее Захарова заявила, что Кириллов активно работал над раскрытием химических провокаций НАТО в Сирии, манипуляциями Великобритании с запрещенными химическими веществами, а также разоблачением провокаций в Солсбери и Эймсбери.