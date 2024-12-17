Кадыров наградил российских военкоров

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил военному корреспонденту Александру Сладкову почетное звание «Заслуженного журналиста Чеченской Республики» и вручил ему награду. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, звания заслуженного журналиста Чечни также удостоились директор государственной телевизионной и радиовещательной компании «Донецк» Андрей Руденко и специальный военный корреспондент RT Владислав Андриц.

Вручение наград состоялось в ходе церемонии подведения итогов международной журналистской премии «Золотое перо» памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

17 декабря глава Чечни сообщил о состоявшейся встрече с секретарем Госсовета РФ Алексеем Дюминым в ходе рабочей поездки в Москву. По словам Кадырова, в ходе беседы обсуждался ряд проблемных для региона вопросов. Глава Чечни отметил, что Дюмин, несмотря на молодой возраст, обладает глубоким пониманием поднимаемых тем, что помогает в кратчайшие сроки находить решение для поставленных вопросов.

12 декабря Кадыров обсудил с директором ФСБ России Александром Бортниковым участие Чечни в специальной военной операции, а также обстановку внутри региона после атаки украинских беспилотников.

Ранее Кадыров призвал исключить из списка террористов группировку, захватившую власть в Сирии.