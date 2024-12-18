МИД: Россия поднимет в ООН вопрос о теракте против Кириллова

Постоянное представительство России при ООН намерено обсудить теракт против Игоря Кириллова на заседании Совета Безопасности, запланированном на 20 декабря, заявила спикер МИД Мария Захарова.

Россия поднимет в ООН вопрос о теракте против Кириллова
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По ее словам, заседание будет посвящено поставкам западного оружия на Украину, и в его рамках Россия намерена обсудить инцидент с Кирилловым, передает ТАСС.

«Мы уверены, что все организаторы, исполнители убийства Игоря Кириллова будут найдены и наказаны, кто бы это ни был, где бы они ни находились», – подчеркнула Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН не осудила теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова, а лишь призвала к сдержанности. Захарова раскритиковала реакцию ООН, назвав ее продажной, а также обвинила Запад в одобрении теракта.

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