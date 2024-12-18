Россия поднимет в ООН вопрос о теракте против Кириллова

Постоянное представительство России при ООН намерено обсудить теракт против Игоря Кириллова на заседании Совета Безопасности, запланированном на 20 декабря, заявила спикер МИД Мария Захарова.

По ее словам, заседание будет посвящено поставкам западного оружия на Украину, и в его рамках Россия намерена обсудить инцидент с Кирилловым, передает ТАСС.

«Мы уверены, что все организаторы, исполнители убийства Игоря Кириллова будут найдены и наказаны, кто бы это ни был, где бы они ни находились», – подчеркнула Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН не осудила теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова, а лишь призвала к сдержанности. Захарова раскритиковала реакцию ООН, назвав ее продажной, а также обвинила Запад в одобрении теракта.