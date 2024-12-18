Захарова высказалась об исполнителе и заказчике убийства Кириллова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не сомневается в том, кто был исполнителем и заказчиком убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Напомним, что утром 17 декабря в Москве возле жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Его жертвами стал начальник войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Агентство Reuters сообщило, что за убийством Кириллова стоит Служба безопасности Украины (СБУ).

«Следствие наше, безусловно, установит все детали. Я не сомневаюсь, кто был исполнителем, кто был заказчиком», — заявила Захарова.

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При этом она опровергла версию ряда «аналитиков» о «законности» теракта в соответствии с некими юридическими решениями на Украине. Дипломат указала, что на украинской территории в принципе нет законности.

Ранее СМИ сообщили, что правоохранители задержали двоих подозреваемых по делу об убийстве Кириллова. Сейчас их допрашивают.

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