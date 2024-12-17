Захарова рассказала, кто стоял за фейком об Асаде

За фейком Reuters о гибели бывшего президента Сирии Башара Асада стояли службы стран, заинтересованных в хаосе на территории страны. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В начале декабря Reuters опубликовал новость о возможной смерти Асада в авиакатастрофе. В публикации говорилось, что самолет Ил-76, на борту которого он находился, принадлежал авиакомпании Syrian Air и вылетел из Дамаска рано утром, направляясь в сторону прибрежных районов, где расположены российские базы.

Комментируя данную новость, Захарова назвала ее «примером классического фейка со всеми необходимыми компонентами».

«Сто процентов за этим стояли соответствующие службы стран, заинтересованных в хаосе на территории Сирии для того, чтобы через эту новость решить какие-то свои точечные задачи. Если бы это был не фейк, а ошибка, или какой-то момент журналисткой оплошности, были бы опровержения», — добавила она.

Названо возможное место жительства Асада в России

Напомним, что 8 декабря сирийская оппозиция заявила об установлении контроля над страной и свержении Асада. Позже стало известно, что бывший глава страны вместе с семьей прибыл в Москву. В РФ ему предоставили политическое убежище.