Представлены неопровержимые доказательства преступлений ВСУ в Селидово

Во вторник уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова приняла участие в пресс-конференции в РИА Новости. На мероприятии был представлен доклад международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов под названием «Массовый расстрел мирных жителей города Селидово вооруженными силами Украины».

© пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ / council.gov.ru

Доклад был подготовлен председателем международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и членом Общественной палаты РФ Максимом Григорьевым. В мероприятии также приняли участие представители органов власти и общественных организаций, а также уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

Татьяна Москалькова сообщила, что в докладе содержатся неопровержимые доказательства массовых убийств мирных жителей, совершенных Вооруженными силами Украины при отступлении из города. Она поделилась, что получает множество обращений от граждан, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения

«Мы выезжаем туда, и получаем от них очень важные свидетельства, подтверждающие геноцид со стороны украинских нацистов», – сказала Татьяна Москалькова.

Она также напомнила, что на заседании коллегии Министерства обороны президент России поручил органам военной юстиции тщательно документировать военные преступления в зоне специальной военной операции. В связи с этим она предложила перейти от общественной работы к созданию специального международного военного трибунала по преступлениям украинских националистов.

Ранее сообщалось, что ВСУ, покидая Селидово в ДНР, подвергли мирных жителей шокирующему насилию. О расстрелах гражданских рассказали выжившие очевидцы зверств украинских войск. Подробности – в материале «ФедералПресс».