Представлены неопровержимые доказательства преступлений ВСУ в Селидово
Во вторник уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова приняла участие в пресс-конференции в РИА Новости. На мероприятии был представлен доклад международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов под названием «Массовый расстрел мирных жителей города Селидово вооруженными силами Украины».
Доклад был подготовлен председателем международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и членом Общественной палаты РФ Максимом Григорьевым. В мероприятии также приняли участие представители органов власти и общественных организаций, а также уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.
Татьяна Москалькова сообщила, что в докладе содержатся неопровержимые доказательства массовых убийств мирных жителей, совершенных Вооруженными силами Украины при отступлении из города. Она поделилась, что получает множество обращений от граждан, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения
«Мы выезжаем туда, и получаем от них очень важные свидетельства, подтверждающие геноцид со стороны украинских нацистов», – сказала Татьяна Москалькова.
Она также напомнила, что на заседании коллегии Министерства обороны президент России поручил органам военной юстиции тщательно документировать военные преступления в зоне специальной военной операции. В связи с этим она предложила перейти от общественной работы к созданию специального международного военного трибунала по преступлениям украинских националистов.
Ранее сообщалось, что ВСУ, покидая Селидово в ДНР, подвергли мирных жителей шокирующему насилию. О расстрелах гражданских рассказали выжившие очевидцы зверств украинских войск. Подробности – в материале «ФедералПресс».