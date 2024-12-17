Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж

Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект, дифференцирующий ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в указанный процесс и от тяжести наступивших последствий.

Законопроект внесло в Госдуму в июле правительство РФ. В первом чтении он был принят в октябре. Изменения вносятся в статью 279 Уголовного кодекса РФ (вооруженный мятеж). Сейчас в ней говорится об организации вооруженного мятежа либо активном участии в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности. За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.

Новые нормы

Законопроектом уголовная ответственность разделяется в зависимости от степени вовлеченности в преступление и тяжести мятежа. Так, за организацию мятежа или руководство будут лишать свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. За участие в мятеже сохраняется действующее наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Для случаев, когда мятеж повлек за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 млн рублей либо пожизненного лишения свободы.

Также в Уголовный кодекс РФ вводится новая статья 276.1. По ней оказание находящимися на территории России иностранным гражданином или лицом без гражданства финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Кроме того, изменения вносятся в статью 275 УК РФ (государственная измена). По действующим нормам к госизмене относится в том числе переход гражданина РФ на сторону противника, под которым понимается участие в вооруженном конфликте или военных действиях в составе противостоящих РФ сил стран или международных организаций. Согласно новым нормам, к противнику относятся страны, международные или иностранные организации, непосредственно противостоящие РФ в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники.

Переходом на сторону противника будет считаться также и добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности РФ. Санкции за такое преступление сохраняются неизменными, максимальным наказанием может стать пожизненное лишение свободы.

Также в примечание к этой статье вносится изменение, которое предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж и оказание помощи противнику, если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ. При этом в его действиях не должно содержаться иного состава преступления. Действующее законодательство предусматривает такую возможность в случае совершения преступлений по статьям "Шпионаж" и "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти".-