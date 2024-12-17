Госдума приняла закон о возможности приостановить запрет "Талибана"*

Запрет деятельности организации, признанной террористической в РФ, может быть приостановлен. Такой закон был принят на пленарном заседании.

Речь в документе идет об организациях, включенных в России в список террористических. Прописывается, что приостановка запрета может происходить по решению суда - на основании заявления генпрокурора РФ или его заместителя. Информация об этом направляется в ФСБ для внесения изменений в список террористических организаций.

Данное решение, согласно пояснительной записке, может быть принято, если обнаружены факты, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление террористической деятельности. Она включает пропаганду, оправдание и поддержку терроризма, непосредственно совершение терактов, участие в таких действиях.

Лавров объяснил инициативу по исключению талибов* из списка террористов

Как пояснил председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, новые нормы направлены в том числе на обеспечение легального взаимодействия России с движением "Талибан"* (на данный момент признано террористическим и запрещено в РФ решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года).