Госдума приняла закон о спецсчетах для иноагентов

Вознаграждения иноагентам от использования результатов их интеллектуальной деятельности будут зачислять на специальный рублевый счет, снять деньги с которого удастся лишь после того, как иноагентский статус будет снят. Соответствующий законопроект Госдума 17 декабря единогласно приняла во втором и третьем чтениях.

Поправкой ко второму чтению документа парламентарии расширили это правило на средства иноагентов, полученные от отчуждения и сдачи в аренду транспорта и недвижимого имущества, а также проценты по их вкладам и дивиденды. Если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то, согласно документу, это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему деньги.

Еще одна принятая во втором чтении поправка уточняет, что списание денежных средств со специального счета по обязательствам иностранного агента осуществляется в случае взыскания этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы РФ и в иных случаях, установленных Правительством.

Внесению на специальный рублевый счет будут подлежать также платежи, которые не были перечислены иностранному агенту на день вступления в силу этого закона, в том числе в нарушение срока исполнения обязательств перед иноагентом.

«Принятый закон запретит обогащаться негодяям за счет граждан и страны, которую они предали. Заработанные в России средства не должны использоваться против нее», — подчеркнул на своей странице в соцсетях Вячеслав Володин.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Его авторами выступили 429 депутатов Госдумы, среди них председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций.