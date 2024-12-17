Матвиенко объявила о провале «мусорной реформы» в России

Надежды, которые возлагались на «мусорную реформу» в России, не оправдались, она забуксовала в своей реализации.

Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что региональные операторы не подвергаются должному контролю.

«Однако на деле все забуксовало. Региональные операторы, получающие сотни миллиардов рублей доходов, оказались фактически никому не подотчетны», — заявила Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей РФ. Информация размещена в telegram-канале Совфеда.

Матвиенко также отметила значительные улучшения в реализации реформы за последние полгода, которые превзошли достижения предыдущих шести лет. Так, созданы федеральный и региональные штабы под руководством губернаторов и Министерства природных ресурсов. Подобное позволило получить полное представление о ситуации с отходами в каждом российском регионе.

По словам Валентины Матвиенко, в РФ не хватает значительного количества инфраструктуры для надлежащего управления отходами, включая контейнерные площадки и специализированную технику. В ответ на эти проблемы парламентарии внесли в Госдуму ряд законопроектов, в которых также предложены инициативы для борьбы с несанкционированными свалками. Кроме того, председатель Совфеда РФ подчеркнула необходимость дальнейшей доработки региональных нормативных актов для достижения целей «мусорной реформы».

Реформа в сфере обращения с отходами производства и потребления была запущена 1 января 2019 года, а с началом 2022 года она вступила в силу в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Основная ее цель — организация раздельного сбора отходов, их эффективная сортировка и последующая переработка. В рамках реформы функции по сбору, транспортировке, утилизации и переработке мусора были переданы специализированным организациям.