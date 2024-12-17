В Госдуме отреагировали на убийство начальника войск РХБЗ Кириллова

Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свой «бандитский оскал».

Об этом во вторник, 17 декабря, заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова.

— Киевский режим еще раз показал всем свой отвратительны бандитский оскал: подлый взрыв, унесший жизнь начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Он был настоящим воином и командиром. Вечная память, — написал он в своем Telegram-канале.

Утром 17 декабря на первом этаже жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве произошел взрыв, в результате чего погибли два человека. Как уточнили СМИ, среди жертв — генерал-лейтенант Вооруженных сил РФ и его помощник. Позже следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва и подтвердил, что из-за инцидента умер Игорь Кириллов.

По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, смерть Кириллова — это невосполнимая потеря, виновные будут найдены и наказаны.

В настоящее время следователи допрашивают охранников жилого комплекса «Среда», где при взрыве погибли Кириллов и его помощник. По данным Telegram-канала Baza, сейчас они устанавливают, каким образом подрывники следили за начальником РХБЗ ВС РФ.