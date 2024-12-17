Мишустин обозначил ключевые задачи ЕАЭС

Председатель правительства России Михаил Мишустин в преддверии десятилетнего юбилея со дня вступления в силу Договора о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 1 января, выразил уверенность, что у Союза большое будущее.

Работа по развитию партнёрства в рамках договора идёт в пяти направлениях. Они определены в Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года, получившей название «Евразийский экономический путь», поделился премьер в интервью «Российской газете».

Это прежде всего обеспечение общего рынка ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами, налаживание транспортных связей с государствами-партнёрами, а также формирование общего финансового рынка.

«По итогам прошлого года доля национальных валют стран «пятёрки» в рамках взаимной торговли достигла 90%», — отметил Мишустин.

В числе задач также укрепление внешних связей ЕАЭС. В этой связи расширяется круг государств-наблюдателей при Союзе. В дополнение к Узбекистану и Кубе такой статус будет предоставлен Ирану, отметил премьер.

Он также подчеркнул, что основной задачей является построение единого экономического пространства с собственным технологическим и производственным потенциалом, чтобы Союз был комфортным для жизни граждан и ведения бизнеса.

Ранее в Малайзии прошёл Международный бизнес-форум «Мир возможностей: Россия — АСЕАН», который рассматривается как стартовая площадка для развития торговых отношений России и стран Юго-Восточной Азии.