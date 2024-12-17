Сенатор Косачев прокомментировал убийство начальника войск РХБЗ

Причастные к гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерала-лейтенанта Игоря Кириллова понесут наказание. Об этом 17 декабря заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее «Парламентская газета» писала, что сегодня утром прогремел взрыв на Рязанском проспекте Москвы, в результате которого, по словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. По ее словам, взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом многоэтажки и приведено в действие. Вместе с Кирилловым погиб и его помощник.

Косачев рассказал, что он тесно сотрудничал с Кирилловым в ходе парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине — тогда начальник войск РХБЗ оказал парламентской комиссии неоценимую экспертную и аналитическую помощь.

«И еще он проявил в ходе нашей совместной работы лучшие человеческие качества — порядочность, внимательность и стрессоустойчивость. Мы подружились и не теряли друг друга и по завершении расследования. Уверен, что он был таким и в своей основной работе на страже Родины и во благо Отечества», — написал сенатор в своем аккаунте в соцсетях.

По его словам, гибель начальника войск РХБЗ стала невосполнимой утратой.