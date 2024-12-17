Владимир Зеленский в "хамской манере" отказался забирать украинских военнопленных, показав тем самым свое нежелание двигаться к миру. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности организации.

Дипломат отметил, что нежелание украинского руководства двигаться к миру проявилось в том числе и в отказе от предложения Венгрии по установлению прекращения огня на Рождество и обмена плененными. Российская сторона в тот же день передала список к обмену.

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"Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года", - сказал постпред.

По словам Небензи, простые украинцы, которые попали на фронт из-за насильственной мобилизации, не интересуют Киев.

Украина готова обменивать только боевиков нацбатальонов и иностранных наемников, подчеркнул дипломат.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предложил Киеву установить режим прекращения огня на Рождество, а также провести масштабный обмен военнопленными. Однако Зеленский, по словам венгерского политика, отверг эту инициативу.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия передала свои предложения в посольство Венгрии и поддерживает усилия Орбана по организации обмена пленными между Москвой и Киевом.