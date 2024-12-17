Небензя: Россию не устроят никакие схемы с заморозкой конфликта на Украине

Никакие схемы с заморозкой конфликта на Украине Россию не устроят, как и не может быть речи о какой-либо роли НАТО в урегулирования кризиса. Об этом заявил постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине.

По словам Небензи, в России на примере с Минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни Киеву нельзя верить.

Небензя прокомментировал западные формулы мира по Украине

"Хорошо понимаем, что цель этого упражнения - дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя, чтобы перевооружиться и зализать раны", - отметил дипломат.

Он добавил, что не может быть и речи ни о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса.

Североатлантический альянс и перспектива членства в нем Украины с самого начала были частью проблемы, а не частью ее решения, указал Небензя.

Постпред подчеркнул, что условия России по прекращению конфликта понятны и логичны, и не имеют ничего общего с "суррогатными формулами", которые не устраняют угрозу, исходящую от киевского режима.

Россия будет продолжать добиваться целей специальной военной операции, заключил дипломат.