Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отказ Киева от рождественского перемирия, предложенного Венгрией.

«Знаете, почему для киевского режима «рождественское перемирие» аморально? Потому что бесноватые», — написала она.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что его украинский коллега Андрей Сибига отверг идею Венгрии о прекращении огня на рождественские праздники. В МИД Украины подтвердили это.

Киев назвал предложение Венгрии о перемирии «аморальными манипуляциями»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до этого предложил российскому лидеру Владимиру Путину идею о проведении обмена пленными между Россией и Украиной, а также о введении рождественского перемирия. Это предложение передали и Владимиру Зеленскому через дипломатические каналы, однако, по словам Орбана, тот отверг данную инициативу.