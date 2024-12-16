Захарова назвала киевский режим «бесноватым»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отказ Киева от рождественского перемирия, предложенного Венгрией.
«Знаете, почему для киевского режима «рождественское перемирие» аморально? Потому что бесноватые», — написала она.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что его украинский коллега Андрей Сибига отверг идею Венгрии о прекращении огня на рождественские праздники. В МИД Украины подтвердили это.
Киев назвал предложение Венгрии о перемирии «аморальными манипуляциями»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до этого предложил российскому лидеру Владимиру Путину идею о проведении обмена пленными между Россией и Украиной, а также о введении рождественского перемирия. Это предложение передали и Владимиру Зеленскому через дипломатические каналы, однако, по словам Орбана, тот отверг данную инициативу.