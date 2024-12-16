Совбез ООН по запросу РФ проведет заседание по поставкам оружия Киеву

Совет Безопасности ООН запланировал провести заседание по вопросу поставок западного оружия Украине в ближайшую пятницу, 20 декабря. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину намечено на ближайшую пятницу, 20 декабря, на то же время (23.00 мск прим. URA.RU)», — сообщил Полянский в своем telegram-канале.

Также он добавил, что трансляция заседания будет доступна на платформе UN WebTV.

США сократили поставки ракет Украине

Согласно информации, опубликованной британской газетой The Guardian и основанной на данных брифинга представителя Совета национальной безопасности, администрация президента США Джо Байдена анонсировала намерение предоставить Украине значительную военную поддержку в последние дни своего текущего срока. Кроме того, планируется введение новых строгих санкций в отношении России.