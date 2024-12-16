Совбез ООН по запросу РФ проведет заседание по поставкам оружия Киеву

Совет Безопасности ООН запланировал провести заседание по вопросу поставок западного оружия Украине в ближайшую пятницу, 20 декабря. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Совбез ООН по запросу РФ проведет заседание по поставкам оружия Киеву
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«Запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину намечено на ближайшую пятницу, 20 декабря, на то же время (23.00 мск прим. URA.RU)», — сообщил Полянский в своем telegram-канале.

Также он добавил, что трансляция заседания будет доступна на платформе UN WebTV.

США сократили поставки ракет Украине

Согласно информации, опубликованной британской газетой The Guardian и основанной на данных брифинга представителя Совета национальной безопасности, администрация президента США Джо Байдена анонсировала намерение предоставить Украине значительную военную поддержку в последние дни своего текущего срока. Кроме того, планируется введение новых строгих санкций в отношении России.